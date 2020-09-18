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«Ужасающий вандализм»: новое кладбище разгромили в Новосибирской области

сегодня 10:45

Фото и видео службы «АСТ-54», коллаж «Московский комсомолец в Новосибирске»

В Новосибирской области вандалы разгромили кладбище; личности злоумышленников неизвестны.

В соцсетях появилась информация, что в Маслянинском районе Новосибирской области разгромлено новое кладбище. Об этом сообщила служба «АСТ-54».

По словам очевидцев, неизвестные сломали памятники, вырвали кресты из земли.

«Просто шок! В ночь с 3 на 4 октября в Маслянинском районе в селе Дубровка было разгромлено новое кладбище, вырваны кресты, сломаны памятники, многие из которых от ударов попросту рассыпались. Некоторые могилы были разгромлены очень сильно», — написали свидетели.

По данным очевидцев, местные жители написали заявление в полицию и надеются, что виновных найдут и накажут.

Подписчики сообщества согласились, что это ужасное и циничное преступление: «Ничего святого в людях», «Вот всегда интересно, что в находится в головах этих людей, которые совершают такое», «Восставшие из ада», «Извините конечно, но это действительно ужасающий вандализм».

Напомним, 18 сентября женщина заявила о шокирующем вандализме на Клещихинском кладбище.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

вандализм
Новосибирская область
кладбище

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