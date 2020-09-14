В Иркутске провели уникальную операцию по наращиванию перьев краснокнижному соколу, подстреленному браконьерами

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В Иркутске нарастили перья краснокнижному соколу, травмированному браконьерами; в качестве донорского использовали оперенье сапсана.

Орнитолог и ветеринарный врач «Иркутской зоогалереи» нарастили перья травмированному краснокнижному соколу балобану, которого правоохранительные органы изъяли у браконьеров.

Как рассказала журналистам директор зоогалереи Людмила Ивушкина, операция называется трансплантацией перьев, но на самом деле это наращивание.

«Такую операцию в Германии делают в ветклиниках. Мы проанализировали свои возможности, нашли материалы, поэкспериментировали на других перьях, собрались и сделали операцию птице. Донорские перья у нас были, так как мы перья собираем и среди них нашли целую подборку. Наш ветврач принимала участие в этом и орнитолог, который с птицами работает долго, он нам ранее помогал с выпуском партии соколов», — приводятся слова Ивушкиной на странице «Иркутской галереи» «ВКонтакте».

Операцию по наращиванию перьев птице в «Иркутской зоогалерее» провели впервые. В качестве донорских использовали перья сапсана — хищной птицы семейства соколиных. По словам Ивушкиной, они идеально подошли балобану. Потребовались донорские фрагменты длиной от 9 до 12 см, которые надёжно скрепили с повреждёнными перьями птицы, чтобы они продержались до следующей линьки.

Ранее полицейские изъяли у браконьеров, прибывших в Иркутскую область из Подмосковья и Белгорода, двух соколов балобанов, занесённых в Красную книгу РФ. Редких птиц обнаружили в съёмной квартире, где проживали задержанные.

Напомним, жительница Алтайского края спасла краснокнижного хохлатого осоеда.