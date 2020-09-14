Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В Иркутске провели уникальную операцию по наращиванию перьев краснокнижному соколу, подстреленному браконьерами

сегодня 17:49

Фото pixabay.com

В Иркутске нарастили перья краснокнижному соколу, травмированному браконьерами; в качестве донорского использовали оперенье сапсана.

Орнитолог и ветеринарный врач «Иркутской зоогалереи» нарастили перья травмированному краснокнижному соколу балобану, которого правоохранительные органы изъяли у браконьеров.

Как рассказала журналистам директор зоогалереи Людмила Ивушкина, операция называется трансплантацией перьев, но на самом деле это наращивание.

«Такую операцию в Германии делают в ветклиниках. Мы проанализировали свои возможности, нашли материалы, поэкспериментировали на других перьях, собрались и сделали операцию птице. Донорские перья у нас были, так как мы перья собираем и среди них нашли целую подборку. Наш ветврач принимала участие в этом и орнитолог, который с птицами работает долго, он нам ранее помогал с выпуском партии соколов», — приводятся слова Ивушкиной на странице «Иркутской галереи» «ВКонтакте».

Операцию по наращиванию перьев птице в «Иркутской зоогалерее» провели впервые. В качестве донорских использовали перья сапсана — хищной птицы семейства соколиных. По словам Ивушкиной, они идеально подошли балобану. Потребовались донорские фрагменты длиной от 9 до 12 см, которые надёжно скрепили с повреждёнными перьями птицы, чтобы они продержались до следующей линьки.

Ранее полицейские изъяли у браконьеров, прибывших в Иркутскую область из Подмосковья и Белгорода, двух соколов балобанов, занесённых в Красную книгу РФ. Редких птиц обнаружили в съёмной квартире, где проживали задержанные.

Напомним, жительница Алтайского края спасла краснокнижного хохлатого осоеда.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

операция
Иркутск
сокол

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

36214
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
30808
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30807
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30334
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24899
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22647
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22573
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт