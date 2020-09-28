В МЧС заявили об отсутствии тысяч погибших морских животных на Камчатке

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В МЧС заявили об отсутствии тысяч погибших морских животных на Камчатке; отобранные Роспотребнадзором пробы воды не показали превышений уровня загрязнения на берегу Халактырского пляжа.

В МЧС отчитались об отсутствии на берегу Халактырского пляжа на Камчатке тысяч погибших морских животных. Как заявил журналистам начальник регионального управления МЧС Игорь Михно, никаких пятен на воде и постороннего запаха тоже нет.

«Не может быть такого, что десятки тонн морских животных унесло океаном. Мы сразу обследовали те места, в которых якобы производились съемки, но там ничего не нашли», — сказал он в эфире из ситуационного центра.

По словам Михно, отобранные Роспотребнадзором пробы воды не показали превышений уровня загрязнения. Всё находится в пределах допустимых норм.

«Водолазы погружались: вода чистая, дно чистое, никаких жжений кожи не было, никаких нарушений в медицинских показателях у сотрудников зафиксировано не было», — добавил он.

В заключение Михно заявил, что МЧС продолжает мониторинг обстановки и ежедневно обследует береговую линию и морскую акваторию.

О том, что на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных, стало известно ранее. Серферы жаловались на тошноту, ухудшение зрения, температуру и першение в горле после погружения в воду. Позднее пляжи с мертвыми животными обнаружили еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили содержание фенола и нефтепродуктов.

Напомним, 4 октября Генпрокуратура России взяла на контроль проверку загрязнения в акватории Тихого океана на Камчатке.