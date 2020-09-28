В Москве с 5 октября вводится обязательная удалённая работа

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Коронавирус диктует свои условия; тотальный карантин больше невозможен, но перевести работников на «удалёнку» необходимо.

Мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, по которому с 5 октября в столице вводится обязательный режим удалённой работы и к 28 числу на него должны быть переведены не менее трети работников столицы, все сотрудники в возрасте 65+ и имеющие хронические заболевания, пишет «Интерфакс».

Исключения сделаны лишь для сотрудников, чьё присутствие на рабочем месте критически важно, а также для предприятий ОПК, корпораций «Роскосмос», «Росатом», некоторых стратегических отраслей и медицинских организаций.

Напомним, 4 октября Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется.