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В нескольких городах Бурятии школы ушли на карантин из-за коронавируса

сегодня 11:11

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, pixabay.com

В Бурятии растёт число заболевших коронавирусом; школы решили перевести на дистанционный режим до 16 октября.

В трёх городах Бурятии, в том числе Улан-Удэ, школы перевели на дистанционный режим работы из-за увеличения числа заражённых коронавирусом. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство образования и науки.

По данным агентства, в удалённом режиме будут учиться школы Улан-Удэ, Северобайкальска, Гусиноозерска, всего Иволгинского района, а также посёлков Верхний Саянтуй, Нижний Саянтуй, Курумкан.

Такой режим работы будет действовать до 16 октября.

Напомним, названо количество российских школ на карантине из-за коронавируса.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

школы
Бурятия
карантин
коронавирус

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