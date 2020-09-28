В нескольких городах Бурятии школы ушли на карантин из-за коронавируса

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В Бурятии растёт число заболевших коронавирусом; школы решили перевести на дистанционный режим до 16 октября.

В трёх городах Бурятии, в том числе Улан-Удэ, школы перевели на дистанционный режим работы из-за увеличения числа заражённых коронавирусом. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство образования и науки.

По данным агентства, в удалённом режиме будут учиться школы Улан-Удэ, Северобайкальска, Гусиноозерска, всего Иволгинского района, а также посёлков Верхний Саянтуй, Нижний Саянтуй, Курумкан.

Такой режим работы будет действовать до 16 октября.

Напомним, названо количество российских школ на карантине из-за коронавируса.