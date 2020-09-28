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В Новосибирской области могут запретить работать по совместительству из-за пандемии коронавируса

сегодня 21:51

Фото pixabay.com

В Новосибирской области могут ввести запрет на работу по совместительству из-за пандемии; глава региона Андрей Травников предложил эту меру для сотрудников сферы культуры, спорта и образования.

Временный запрет на работу по совместительству для сотрудников культуры, спорта и образования могут ввести в Новосибирской области из-за риска распространения коронавирусной инфекции. С таким предложением выступил в понедельник на оперативном совещании в правительстве области глава региона Андрей Травников.

"Особенно в творческих коллективах из-за того, что сотрудники этих коллективов перемещаются из одной площадки, из одного объекта в другой объект, и успевают в течение недели поработать сразу в нескольких местах, идет активное распространение инфекции в таких коллективах. Поэтому не останавливая работу отдельных учреждений и организаций, я предлагаю министерству культуры, министерству спорта, министерству образования рассмотреть вопрос о временном запрещении совместительства.", — сообщил Травников.

Глава региона предложил вынести данный вопрос на обсуждение на оперативный штаб и при необходимости принять решение.

Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлен до 31 октября. Вместе с тем возобновилось проведение выставок, концертов и фестивалей. Также правительством области было разрешено увеличение заполняемости стадионов с 25% до 50%. С 12 сентября возобновилась работа театров, концертных организаций и кинотеатров.

Напомним, по данным регионального оперативного штаба по состоянию на 5 октября в Новосибирской области зафиксировано 13,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Новосибирская область
работа
коронавирус
пандемия

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