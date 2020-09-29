Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В Новосибирской области получают на 3 000 меньше, чем в среднем по Сибири

вчера 23:12

Фото pixabay.com

Ниже всего зарплата – в Алтайском крае; лидирует Красноярский край.

В Новосибирской области за первые семь месяцев средняя зарплата составила 39,8 тыс. рублей при то, что по Сибири это показатель равен 42,8 тыс. рублей. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Топ-3 по величине средней зарплаты сформировали Красноярский край (52,8 тыс.), Иркутская (48,6 тыс.) и Томская (46,8 тыс.) области. Хакасия предлагает среднюю зарплату в 42,7 тыс. рублей, Тува — 42,1 тыс. рублей.

Самая низкая зарплата — в Алтайском крае, здесь она не дотягивает даже до 30 тысяч.

Напомним, 29 сентября индекс шаурмы показал, что свободных денег новосибирцам не хватает на одну шаурму ежедневно.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

Новосибирская область

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

48108
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
30870
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30847
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30421
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
22706
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22275
Губернатор Андрей Травников открыл в Новосибирске региональный центр волейбола
19743
У миллиардера Ротенберга нашли коронавирус: он пропустит матч с «Сибирью»