В Новосибирской области получают на 3 000 меньше, чем в среднем по Сибири
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Ниже всего зарплата – в Алтайском крае; лидирует Красноярский край.
В Новосибирской области за первые семь месяцев средняя зарплата составила 39,8 тыс. рублей при то, что по Сибири это показатель равен 42,8 тыс. рублей. Об этом сообщает Новосибирскстат.
Топ-3 по величине средней зарплаты сформировали Красноярский край (52,8 тыс.), Иркутская (48,6 тыс.) и Томская (46,8 тыс.) области. Хакасия предлагает среднюю зарплату в 42,7 тыс. рублей, Тува — 42,1 тыс. рублей.
Самая низкая зарплата — в Алтайском крае, здесь она не дотягивает даже до 30 тысяч.
Напомним, 29 сентября индекс шаурмы показал, что свободных денег новосибирцам не хватает на одну шаурму ежедневно.
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