В России решили переучивать безработных: выделено 3 млрд и это только начало

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Правительство не стало спокойно наблюдать за ростом количества безработных; будут осуществляться как минимум две программы переориентации.

На переобучение безработных уже выделено 3 млрд рублей, большинство из которых предназначено российскому союзу WorldSkills, уже имеющему соответствующие программы. И 0,5 млрд получит Роструд, в том числе – для создания общероссийской базы вакансий на сайте «Работа в России». Об этом пишет «Лента.ру».

В Минэкономразвития решили не мелочиться и перековывать лишившихся работы в предпринимателей в рамках программы «Вовлечение в предпринимательство». Уже через четыре года бывшими безработными должно быть создано более 1000 новых бизнесов. Излишне говорить, что программа является частью нацпроекта поддержки и развития малого и среднего бизнеса, направленного на улучшение делового климата в России и увеличения занятых в МСБ к 2024 году до 25 млн. На это и бюджет есть – 481,5 млрд рублей. Пилоты будут обкатаны в шести различных регионах страны, после чего распространят проект на всю Россию. Предусмотрено и выделение денежных преференций на начало бизнеса.

Напомним, 1 октября продлён ряд мер поддержки бизнеса в условиях коронавируса.