Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В России решили переучивать безработных: выделено 3 млрд и это только начало

сегодня 02:25

Фото из открытых источников

Правительство не стало спокойно наблюдать за ростом количества безработных; будут осуществляться как минимум две программы переориентации.

На переобучение безработных уже выделено 3 млрд рублей, большинство из которых предназначено российскому союзу WorldSkills, уже имеющему соответствующие программы. И 0,5 млрд получит Роструд, в том числе – для создания общероссийской базы вакансий на сайте «Работа в России». Об этом пишет «Лента.ру».

В Минэкономразвития решили не мелочиться и перековывать лишившихся работы в предпринимателей в рамках программы «Вовлечение в предпринимательство». Уже через четыре года бывшими безработными должно быть создано более 1000 новых бизнесов. Излишне говорить, что программа является частью нацпроекта поддержки и развития малого и среднего бизнеса, направленного на улучшение делового климата в России и увеличения занятых в МСБ к 2024 году до 25 млн. На это и бюджет есть – 481,5 млрд рублей. Пилоты будут обкатаны в шести различных регионах страны, после чего распространят проект на всю Россию. Предусмотрено и выделение денежных преференций на начало бизнеса.

Напомним, 1 октября продлён ряд мер поддержки бизнеса в условиях коронавируса.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

30711
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30637
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30113
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24560
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22465
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22435
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт
21670
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября