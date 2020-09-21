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В Туве избран новый верховный лама после смерти предшественника от коронавируса

сегодня 11:55

Фото агентства «Тува-Онлайн»

Нового верховного ламу избрали в Туве; его предшественник скончался после заражения коронавирусом.

В Республике Туве избрали нового девятого верховного ламу. Им стал служитель буддийского храма «Цеченлинг» Гелек Нацык-Доржу, в миру Сергек Олегович Сарыглар. Об этом сообщило агентство «Тува-Онлайн».

На этот пост претендовали три кандидата: Сарыглар Сергек башкы, Иргит Шолбан башкы, Монгуш Игорь башкы. Нового ламу выбрали 98 буддийских священнослужителей и представителей общественных буддийских организаций Тувы.

По информации агентства, новый Камбы-Лама обучался 5 лет в Иволгинском дацане Бурятии. В 2015-м он защитил степень Геше (доктора буддийской философии). Церемонию интронизации проведут в ноябре.

Как ранее писал Сиб.фм, в июне 2020 года предыдущий лама, 44-летний Джампел Лодой, скончался от последствий COVID-19.

Напомним, глава Тувы во второй раз вылечился от коронавируса.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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