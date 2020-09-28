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В Железнодорожном районе Новосибирска водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП

сегодня 19:37

Фото ГИБДД по Новосибирску

ДТП произошло в Железнодорожном районе; подросток с травмой ноги доставлен в больницу.

Сегодня днём на улице Челюскинцев неустановленный водитель совершил наезд на 14-летнего мальчика, после чего покинул место ДТП. Пострадавший с травмой правой ноги был госпитализирован.

ДТП произошло в районе дома №7 на улице Челюскинцев. Неустановленный водитель ехал предположительно на синей Mazda 3. Совершив наезд на 14-летнего мальчика, он покинул место ДТП.

Пострадавший с травмой правой ноги был госпитализирован.

В отделе пропаганды городской Госавтоинспекции напомнили, что за оставление места ДТП грозит лишение права управления транспортным средством, либо административный арест до 15 суток.

Всех, кто стал свидетелем данного происшествия, или знает о местонахождении автомобиля, просят обратиться по телефонам: 232-23-51, 23-22-32.

Напомним, вчера ребёнка в Новосибирске сбил несовершеннолетний мотоциклист.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

ДТП
новосибирск
подросток
ребёнок пострадал
скрылся водитель

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