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Вакцинация от коронавируса: будут ли штрафовать за отказ от прививки

сегодня 13:21

Фото pixabay.com

Массовая вакцинация от коронавируса в России планируется с декабря; ставить прививки хотят не все.

Пройти вакцинацию от коронавируса готовы всего 23 % жителей страны, сообщает «РИА Новости». Что грозит за отказ от прививки?

Министерство юстиции не будет повышать штрафы в новом КоАП, а также не включит в кодекс штрафы за отказ граждан от вакцинации. Об этом рассказали источники «Известий», знакомые с разработкой документа.

«Спорная норма, которая касается санкций за прививки, исключена из проекта и не будет содержаться в тексте документа», — рассказал участник проработки новой редакции «Известиям».

«Новая редакция КоАП приведена к тем штрафам, которые содержатся в действующем кодексе. Вместе с тем, минимальный штраф увеличился до 500 рублей», — рассказал первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Он сообщил о том, что с 2021 года обновлённый документ не вступит в силу. Задержка с доработкой документа объясняется изменением графика работы всех федеральных структур из-за коронавируса и необходимостью серьёзного обсуждения кодекса в правительстве.

Напомним, в начале октября глава Минздрава Мурашко раскрыл результаты исследований вакцины от коронавируса «Спутник V».

Автор:
Олеся Сметанникова

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