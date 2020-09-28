Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Вакцину «Вектора» от коронавируса признали самой безопасной в России

сегодня 12:09

Фото пресс-службы Роспотребнадзора РФ

Массовый выпуск вакцины начнётся в 2021 году; в начале октября «ЭпиВакКорона» получила патент.

Вакцину от коронавируса, разработанную новосибирским центром вирусологии и иммунологии «Вектор», признали самой безопасной среди российских. Такое заявление сделал новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов.

«Когда-то хотели создать такие препараты против вируса Денге, малярии, но они не дали нужного иммунитета, хотя по своей конструкции это были бы, возможно, самые безопасные препараты», — заявил Нетёсов.

Эксперт также назвал «ЭпиВакКорону» одной из самых засекреченных в России – подробности производства неизвестны. Сама вакцина содержит фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены, которые вызывают иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствуют развитию иммунитета против него.

Напомним, в конце сентября вакцину от новосибирского центра вирусологии и иммунологии «Вектор» запатентовали.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

Вектор

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

30772
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30732
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30243
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24724
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22581
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22519
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт
22039
Губернатор Андрей Травников открыл в Новосибирске региональный центр волейбола