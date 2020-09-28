Вакцину «Вектора» от коронавируса признали самой безопасной в России

Фото пресс-службы Роспотребнадзора РФ

Массовый выпуск вакцины начнётся в 2021 году; в начале октября «ЭпиВакКорона» получила патент.

Вакцину от коронавируса, разработанную новосибирским центром вирусологии и иммунологии «Вектор», признали самой безопасной среди российских. Такое заявление сделал новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов.

«Когда-то хотели создать такие препараты против вируса Денге, малярии, но они не дали нужного иммунитета, хотя по своей конструкции это были бы, возможно, самые безопасные препараты», — заявил Нетёсов.

Эксперт также назвал «ЭпиВакКорону» одной из самых засекреченных в России – подробности производства неизвестны. Сама вакцина содержит фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены, которые вызывают иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствуют развитию иммунитета против него.

Напомним, в конце сентября вакцину от новосибирского центра вирусологии и иммунологии «Вектор» запатентовали.