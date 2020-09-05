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Вандалы разгромили кладбище под Новосибирском

сегодня 13:42

Фото pixabay.com

Вандалы разгромили кладбище в Новосибирской области; вырваны кресты, сломаны памятники, многие из которых от ударов попросту рассыпались.

В Новосибирской области неизвестные вандалы разгромили кладбище. Как сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», налётчики действовали глубокой ночью.

Всё произошло в ночь с 3 на 4 октября в Маслянинском районе, в селе Дубровка. На новом кладбище вырваны кресты, сломаны памятники, многие из которых от ударов попросту рассыпались.

«Жители деревни все в шоке от таких поступков. Было написано заявление в полицию, надеемся виновных найдут и накажут по закону», — также говорится в посте.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Опрашиваются свидетели, проводится осмотр камер наружного видеонаблюдения.

Причины и обстоятельства происшествия, а также виновные лица устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

Напомним, вандалы осквернили памятник погибшим воинам в Сибири.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

кладбище
вандалы

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