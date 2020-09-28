«Важно, чтобы мы отработали чётко»: губернатор Андрей Травников рассказал о подготовке к новому периоду пандемии

Фото с сайта правительства Новосибирской области и Густаво Зырянова/Сиб.фм

Основные направления борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области обозначил губернатор Андрей Травников; глава региона считает, что необходимо уделить большое внимание контролю за профилактикой инфекции.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что темпы прироста заболеваемости COVID-19 меняются от недели к неделе. Глава региона заявил, что необходимо усилить контроль за соблюдением санитарных мер. В таком случае получится избежать возвращения жёстких ограничений.

«Именно поэтому те свободные мощности коронавирусных госпиталей, которые мы использовали в сентябре для госпитализации пациентов, в том числе, из центральных районных больниц, сегодня уже задействованы полностью. Некоторые стационары, которые мы в августе начали использовать для оказания плановой помощи, сегодня вернулись в режим работы сортировочных центров и антикоронавирусных госпиталей», – сказал Андрей Травников.

Также глава региона пояснил, что установка на ужесточение мер по контролю за исполнением профилактических мероприятий остаётся.

«Абсолютно оправдано решение о продлении режима повышенной готовности до конца октября – это необходимо для контроля за соблюдением санитарных мер», – отметил губернатор.

Андрей Травников поручил членам Правительства Новосибирской области и главам муниципалитетов усилить взаимодействие с руководителями предприятий и организаций. Глава региона считает, что необходимо сработать так же эффективно, как весной и летом 2020-го года.

«В августе-сентябре жители региона, уставшие от соблюдения строгих ограничительных мер, немного расслабились. В течение весны-лета 2020-го года мы, благодаря строгой дисциплине и чёткой организации работы наших предприятий и организаций, не допустили ни одного очагового всплеска заболевания. Важно, чтобы и сейчас, в осенне-зимний период, мы отработали также чётко. Необходимо усилить информационную и административную работу, контроль за исполнением требований наших нормативных актов – за обязательным ношением средств индивидуальной защиты, дезинфекцией рук, своевременным эпидрасследованием и адекватным применением карантинных мер», – заявил губернатор.

Строгое исполнение этих мероприятий вкупе с ужесточением мер контроля может предотвратить возобновление ограничений, считает глава региона.

«Если мы проявим ответственность и дисциплину, мы сможем пережить и настоящий напряжённый период развития пандемии, и сезонный период традиционных заболеваний достаточно спокойно и управляемо. В том числе, не планируется на данный момент изменять график работы школ, вводить досрочные каникулы. Самое главное – своевременно выявлять заболевание, проводить эпидрасследование и применять точечные карантинные меры в отношении отдельных классов или групп в детсадах», – заметил Андрей Травников.

Губернатор предложил соответствующим профильным министерствам рассмотреть вопрос о временном запрете на работу по совместительству для сотрудников. Постоянные перемещения с объекта на объект могут поспособствовать распространению инфекции. При этом каждой сфере необходимо принять решение об этом самостоятельно. Контролировать эти решения губернатор поручил своему первому заместителю Юрию Петухову.

В пресс-службе правительства добавили, что по данным правоохранительных органов и управления регионального Роспотребнадзора, за минувшую неделю на территории области выявлено 114 административных нарушений соблюдения режима повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19. В их числе – нарушения режима самоизоляции.

Напомним, 3 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников открыл новый волейбольный центр в Новосибирске.