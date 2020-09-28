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Важно правильно готовить: продукты для улучшения потенции назвали врачи

сегодня 15:42

Фотографии с сайта pixabay.com

Врачи назвали продукты, способные улучшить эректильную функцию; специалисты дали советы по приготовлению.

Врачи назвали продукты, способные повысить потенцию, а также рассказали, как их правильно приготовить. Советы специалистов опубликовало агентство «АИС».

В список продуктов, повышающих потенцию, вошли перепелиные яйца, орехи, некоторые овощи и фрукты, морепродукты и кисломолочные продукты. Обо всём по порядку.

Перепелиные яйца особенно полезны, и не только для мужского организма. Они способны выводить радионуклиды, а также содержат тройное, в сравнении с куриными, количество стимулирующих потенцию веществ. Ценность блюда повышается в соединении с зелёным луком без других ингредиентов.

Орехи (фисташки, миндаль, грецкие, арахис) полезны в любом виде, однако для усиления эффекта их нередко объединяют с мёдом, который является сильным естественным стимулятором.

Овощи (репа, сладкий перец, цветная капуста и брокколи, морковь, свёкла) и фрукты (киви, бананы, манго, инжир) являются натуральным источником витаминов, содействуют выводу токсинов, а также активизируют работу сосудов, за счёт чего и оказывают благотворное воздействие на эректильную функцию.

Морепродукты (жирная морская рыба, устрицы, анчоусы, крабы) являются источником ценных минеральных веществ и жирных полиненасыщенных кислот, которые улучшают работу сосудистой и эндокринной систем.

Кисломолочные продукты – источник полноценных натуральных белков для нормального функционирования всех систем организма.

По словам специалистов, особое значение имеет способ приготовления продуктов. Если их нельзя употреблять сырыми, тепловая обработка должна быть максимально щадящей: на пару, в отварном или печёном виде. Некоторые продукты достаточно лишь обдать кипятком.

Напомним, 2 октября врачи назвали фрукты с афродизиаком.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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