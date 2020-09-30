Власти Хакасии обманным путём получили 96 млн рублей – ФАС

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Не очень удачно реализуется в республике нацпроект «Демография»; три детских сада из заявленных четырёх возведены с нарушениями.

Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев резко раскритиковал нарушения, допущенные Республикой Хакасия при возведении трёх детских садов. Чиновник обвинил власти республики в том, что они обманным путём получили 96 млн рублей из федерального бюджета: якобы есть 4 объекта, которые необходимо выкупить для размещения там детских садов. Как сформулировал Тенишев, трёх объектов просто не существует в природе. Об этом пишет «Коммерсант-Сибирь».

Вместо покупки готовых помещений начали строительство, но и здесь допустили нарушения: работы велись без проектно-сметной документации и заключения Главгосэкспертизы.

В результате. Один квадратный метр построенных детсадах обошёлся в 67 – 76 тысяч рублей при том, что в среднем по республике он стоит 24 тысячи. В Новосибирской области построенные по конкурсу детские дошкольные учреждения стоят 23 – 32 тысячи за «квадрат», в Красноярском крае от 27 до 39 тысяч.

При завышенной стоимости вызывает нарекание качество строительства объектов.

Андрей Тенишев сообщил, что ФАС «даст принципиальную оценку» этой ситуации.

Напомним, 1 октября детские сады Иркутской области перешли в режим дежурных групп.