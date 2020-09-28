Власти назвали три возможные причины загрязнения морской воды на Камчатке
Фото из открытых источников
После гибели сотни морских животных на Камчатке начались проверки; глава региона назвали возможные причины, приведшие к ЧП.
К экологической катастрофе на Камчатке могла привести одна из причин, рассматриваемых властями края. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Солодова.
Во-первых, обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. Возможно, произошёл разлив токсичных веществ.
Во-вторых, рассматривается версия о природном воздействий на воду: что поведение водорослей вызвало такую ситуацию.
Третья причина связана с сейсмической активностью и “вулканическими проявлениями”.
По словам Солодова, к середине понедельника появятся результаты более точных исследований проб воды.
Напомним, Генпрокуратура РФ взяла под контроль проверку загрязнённой воды в районе Халыктарского пляжа на Камчатке.
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