Власти назвали три возможные причины загрязнения морской воды на Камчатке

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После гибели сотни морских животных на Камчатке начались проверки; глава региона назвали возможные причины, приведшие к ЧП.

К экологической катастрофе на Камчатке могла привести одна из причин, рассматриваемых властями края. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Солодова.

Во-первых, обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. Возможно, произошёл разлив токсичных веществ.

Во-вторых, рассматривается версия о природном воздействий на воду: что поведение водорослей вызвало такую ситуацию.

Третья причина связана с сейсмической активностью и “вулканическими проявлениями”.

По словам Солодова, к середине понедельника появятся результаты более точных исследований проб воды.

Напомним, Генпрокуратура РФ взяла под контроль проверку загрязнённой воды в районе Халыктарского пляжа на Камчатке.