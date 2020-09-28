Внеплановые каникулы в школах из-за коронавируса: в каких регионах учеников будут отправлять на дистанционное обучение

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Власти Москвы приняли решение о дополнительных каникулах ещё 30 сентября; регионы имеют право самостоятельно решать, переводить ли детей на удалённое обучение.

Несмотря на резкое увеличение количества заболевших коронавирусом, Минобразования РФ не планирует объявлять внеплановые школьные каникулы. Однако такое решение могут принимать на местах главы регионов, если эпидемиологическая ситуация будет угрожать детям.

В Московской области директорам школ отданы рекомендации о предоставлении каникул с 5 по 11 октября, а в Ульяновской области школьники уйдут на каникулы с 5 по 18 октября.

Досрочный роспуск школьников на каникулы нужен, чтобы сократить количество контактов между собой, с педагогами. Также многие дети посещают школьные кружки и секции, дополнительные занятия, что увеличивает риски заражения коронавирусом. В Москве, где в последние дни сентября фиксировался резкий рост заболеваемости COVID-19, принято решение о внеплановых каникулах на две недели (5-18 октября). Более того, рассматривается вопрос о переводе школ на дистанционный режим обучения с 19 октября, то есть сразу после окончания каникул.

В Ульяновской области не планируют дистанционку, но изменили режим обучения. Дети в школах будут учиться по 4-5 недель, после чего пройдут двухнедельные каникулы. По словам губернатора Ульяновской области Сергея Мороза, хотя эпидемиологическая ситуация с коронавирусом пока не критическая, лучше избежать рисков и защитить детей.

Аналогичные меры рассматривают и другие регионы. В Московской области директорам школ рекомендовано распустить детей на каникулы с 5 по 11 октября. Однако окончательное решение может приниматься на местах. В других субъектах РФ, напротив, вместо каникул предпочитают переводить отдельные школы или классы на удалённое обучение.

Напомним, по данным на утро 5 октября суточный прирост по коронавирусу составлял 10 499 человек.