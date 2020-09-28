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Восемь человек отравились угарным газом в Новосибирске

сегодня 18:33

Фото pixabay.com

Инцидент произошёл в Заельцовском районе; Следственный комитет ведёт проверку.

В Заельцовском районе Новосибирска семья отравилась угарным газом. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Новосибирской области сообщил глава ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области Сиб.фм сообщили подробности происшествия. Инцидент произошёл 1 октября в одном из частных домов Заельцовского района. Семья протапливала подвальное помещение тепловой пушкой от газового баллона. В один момент люди почувствовали признаки отравления. Недомогание почувствовали дети, родители отвезли их в больницу самостоятельно. Трое взрослых от госпитализации отказались.

Состояние малышей сейчас удовлетворительное, их жизни и здоровью в настоящий момент ничего не угрожает.

«На месте работал следователь. Ведется доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, ранее в Новосибирской области мухоморами отравились четыре человека.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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