ВОЗ заявила о скором инфицировании коронавирусом 10% жителей Земли

Фото Global Look Press

ВОЗ заявила о возможном инфицировании коронавирусом 10% жителей Земли; собранные данные варьируются в зависимости от стран, городов и сельской местности.

Новой коронавирусной инфекцией могут быть заражены порядка 10% населения планеты. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По словам Райана, собранные данные варьируются в зависимости от стран, городов и сельской местности, также «есть вариации по различным группам».

По последним данным, коронавирусом в мире заразились более 35,4 млн человек, более миллиона людей умерли, выздоровели свыше 26,5 млн. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США – более 7,6 млн заразившихся, на втором Индия – более 6,6 млн, на третьем Бразилия – более 4,9 млн.

Напомним, по данным на 5 октября в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса, это стало максимальным значением с 12 мая.