Возможный дефицит медицинских масок прокомментировали в новосибирском УФАС

Фото pixabay.com

В региональной антимонопольной службе не видят предпосылок для роста цен на средства индивидуальной защиты; дефицит масок тоже не предвидится.

Руководитель Новосибирского УФАС Сергей Гаврилов оценил перспективы роста цен на медицинские маски в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Во время пресс-конференции в ТАСС 5 октября он заявил, что предпосылок для возможного подорожания СИЗов нет и не предвидится.

«Поскольку сейчас рынок насыщен медицинскими масками, то ожидать роста цен или дефицита не стоит. Наоборот, в ряде регионов цены на маски снижаются», — сказал он.

Напомним, ранее в мэрии Новосибирска рассказали, сколько масок ежедневно покупают жители.