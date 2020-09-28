Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Врач рассказал о влиянии наследственности на рак желудка

сегодня 16:18

Фото pixabay.com

Одна из генетических мутаций может привести к раку желудка; современный тест поможет выявить предрасположенность к данному заболеванию.

Выявить предрасположенность к раку желудка можно с помощью специального генетического теста CDH-1. Об этом сообщил старший научный сотрудник, врач медицинских наук и хирург-онколог Иван Карасёв.

По его словам, риск рака желудка повышается при наличии этого заболевания у ближайших родственников. За развитие данного вида рака отвечает мутация в CDH-1, которая приводит к развитию наследственного диффузно-распространённого рака желудка(НДРЖ).

«Герминальные мутации в гене CDH1 имеют высокую пенетрантность: риск развития рака в течение жизни составляет 67 % у мужчин и 83 % у женщин. Средний возраст постановки диагноза составляет 38-40 лет и варьируется от 14 до 85 лет. Это диффузный тип рака, но таких пациентов не более 1 %. Тем не менее, если у человека в роду были случаи рака желудка в молодом возрасте и это диффузный тип, настоятельно рекомендуется этим пациентам сдать генетический анализ на мутацию CDH1 гена», — рассказал Карасёв.

Вовремя сданный тест поможет предотвратить или своевременно подобрать адекватное лечение в случае, если мутация уже произошла.

Напомним, самый популярный напиток может привести к развитию рака.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

1

Теги

здоровье
рак

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

31965
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
30799
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30795
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30322
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24861
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22635
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22563
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт