Врач рассказал о влиянии наследственности на рак желудка

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Одна из генетических мутаций может привести к раку желудка; современный тест поможет выявить предрасположенность к данному заболеванию.

Выявить предрасположенность к раку желудка можно с помощью специального генетического теста CDH-1. Об этом сообщил старший научный сотрудник, врач медицинских наук и хирург-онколог Иван Карасёв.

По его словам, риск рака желудка повышается при наличии этого заболевания у ближайших родственников. За развитие данного вида рака отвечает мутация в CDH-1, которая приводит к развитию наследственного диффузно-распространённого рака желудка(НДРЖ).

«Герминальные мутации в гене CDH1 имеют высокую пенетрантность: риск развития рака в течение жизни составляет 67 % у мужчин и 83 % у женщин. Средний возраст постановки диагноза составляет 38-40 лет и варьируется от 14 до 85 лет. Это диффузный тип рака, но таких пациентов не более 1 %. Тем не менее, если у человека в роду были случаи рака желудка в молодом возрасте и это диффузный тип, настоятельно рекомендуется этим пациентам сдать генетический анализ на мутацию CDH1 гена», — рассказал Карасёв.

Вовремя сданный тест поможет предотвратить или своевременно подобрать адекватное лечение в случае, если мутация уже произошла.

Напомним, самый популярный напиток может привести к развитию рака.