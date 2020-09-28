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Врач рассказала об опасности ношения масок

сегодня 15:24

Фото pixabay.com

Из-за неправильного использования маски могут быть опасны; носить одноразовые изделия нужно не более двух часов.

Маски могут быть опасны из-за того, что люди редко меняют их. Об этом заявила врач-терапевт Лариса Алексеева в интервью «Вечерней Москве».

По её словам, маски могут нанести серьёзный вред в случае неправильного обращения. Алексеева отметила, что многие носят одни и те же повязки по 10-15 дней. При этом они всей ладонью трогают маски, оставляя на них множество бактерий и не заменяя и не стирая их.

Алексеева заявила, что маски нужно носить носить не дольше двух часов и снимать за дужки, не дотрагиваясь до внешней части. Выбрасывать их можно только в герметично закрытом пакете.

Напомним, мэрия Новосибирска рассказала, насколько хватит запаса масок в городе.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

коронавирус
маски

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