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Все школы Москвы переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса

сегодня 16:53

Фото pixabay.com

Ожидается, что такое решение могут принять и несколько регионов России; даты перехода обсуждаются.

В Москве все школы переводят на дистанционное обучение из-за коронавируса. Такие данные сообщили в Министерстве просвещения РФ.

Заместитель министра Виктор Басюк заявил, что решение о полном переводе детей на дистанционное обучение принято в трёх регионах России. Это Сахалин, Ульяновская область и Москва.

С 5 октября по решению мэра столицы Сергея Собянина начались всеобщие каникулы. Ожидается, что они продлятся две недели.

Напомним, ранее в Новосибирской области власти допустили ранний старт осенних каникул для детей.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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