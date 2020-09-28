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Выплат не будет: россиянам предложили не ждать детских пособий во вторую волну коронавируса

сегодня 11:35

Фото pixabay.com

Материальной поддержки в период второй волны коронавируса россиянам ожидать не стоит; из-за дефицита бюджета граждане могут не получить новых пособий.

Выплат во вторую волну коронавируса не будет из-за дефицита бюджета. Об этом заявил ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов.

Эксперт утверждает, что материальную поддержку во вторую волну коронавируса россиянам ждать точно не стоит.

«Думаю, что на этот раз наше государство ограничится моральной поддержкой российского населения. Никаких дополнительных выплат, пособий ожидать не стоит. На это указывает тот факт, что, несмотря на рост заболеваемости, никто не планирует закрывать экономику», — приводит слова аналитика «Федеральное агентство новостей».

Богданов пояснил, что такая поддержка, которую государство оказывало в первые месяцы пандемии, сильно повлияла на бюджет. Аналитик отметил, что это привело к его дефициту.

Эксперт также заявил, что тотальный карантин в Россию всё же не вернётся. По его мнению, жёсткие меры не станет вводить ни одна европейская страна.

Напомним, в октябре начало действовать несколько изменений в назначении пособий.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
детские пособия
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