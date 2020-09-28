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Выплата 10000: названы условия для получения ежемесячного пособия на ребёнка

сегодня 10:53

Фото pixabay.com

Некоторые категории россиян с детьми имеют право на получение ежемесячных выплат; размер пособия равен размеру регионального прожиточного минимума.

Россияне с детьми могут получать ежемесячную выплату от государства в размере прожиточного минимума на ребёнка. Условия для получения денег назвали в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Размер выплаты в среднем по стране составляет 10,4 тысячи рублей. При этом в Москве она равняется 15 522 рублям, а в Подмосковье — 12 688 рублям.

Чтобы получать выплаты, заявитель и ребёнок должны иметь российское гражданство. Средний доход на одного члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов, отмечает ФАН. Данная выплата актуальна только для семей, дети в которых появились в срок после 1 января 2018 года. Деньги могут выплачиваться за счёт маткапитала.

Выплата осуществляется до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Если семья не оформила материнский капитал, одновременно с этим можно подать заявление на назначение выплаты.

Чтобы получить поддержку от государства, потребуется подать соответствующее заявление на сайте ПФР или посетить отделение.

Напомним, ранее эксперт заявил, что россиянам не стоит ждать новых пособий в период второй волны коронавируса.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
детские пособия
10000

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