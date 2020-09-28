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Выплата 5000 рублей учителям за классное руководство: новосибирским учителям деньги поступили на карту

сегодня 15:37

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Классные руководители региона получили первые выплаты из федерального бюджета; надбавку 5 тысяч рублей за классное руководство перечислили 16 с лишним тысячам преподавателей в канун профессионального праздника Дня учителя

По поручению президента Владимира Путина с 1 сентября классным руководителям выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. Первая выплата уже поступила на карты новосибирских преподавателей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«В реализации программы воспитания повышается роль и ответственность всего педагогического коллектива, особенно классного руководителя. Для создания мотивации классных руководителей в повышении эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся разработаны методические рекомендации по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство. С 1 сентября 2020 года, в соответствии с поручением президента России, осуществляются дополнительные выплаты классным руководителям в размере 5 тысяч рублей, при этом полностью сохраняется региональная выплата», – отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Выплата полагается за каждый класс независимо от количества учеников. При этом если у преподавателя два подшефных класса, ему положено 10 тысяч рублей, но не более двух выплат одному педагогическому работнику.

На обеспечение указанных выплат на территории Новосибирской области в 2020 году из федерального бюджета предусмотрено 546,5 миллиона рублей.

Напомним, несмотря на резкое увеличение количества заболевших коронавирусом, Минобразования РФ пока не планирует объявлять внеплановые школьные каникулы.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

школа
Правительство Новосибирской области
выплаты

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