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За сутки жертвами коронавируса в России стали 117 человек

сегодня 14:20

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

За сутки коронавирус нашли почти у 11 тысяч человек; за сутки умерли 117 человек.

В России за последние 24 часа коронавирус подтвердили у 10 888 человек. Об этом сообщил Информационный центр по коронавирусу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 888 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 861 (26,3%) без клинических проявлений. Подтверждено 117 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 3 181 человек", — говорится в сообщении.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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