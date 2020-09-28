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Загадочная смерть подростка всколыхнула Кузбасс

сегодня 14:12

Фото pixabay.com

Тело 15-летнего мальчика нашли в гараже; родители не смогли объяснить, что произошло с сыном.

В Кузбассе обсуждают загадочную смерть подростка. Об этом сообщают местные СМИ.

Тело 15-летнего мальчика было найдено в гараже. Точные обстоятельства смерти подростка установить не удалось. В гараже, где нашли погибшего, также нашли много открытых канистр с бензином. Топливом был залит весь пол. Что именно стало причиной смерти – пока неизвестно. Информация о происшествии передана сотрудникам местных правоохранительных органов.

Родители погибшего также не смогли объяснить, что именно могло произойти с сыном.

Напомним, в начале октябре в Новосибирске загадочно пропала 17-летняя девушка.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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