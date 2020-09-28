Жильё вне очереди: уволенным по состоянию здоровья российским военным пообещали новые меры поддержки

Фото pixabay.com

Отдельным категориям военнослужащих предоставят жильё вне очереди; выплаты военным проиндексируют.

Российские военные, подлежащие увольнению из-за проблем со здоровьем, будут получать жильё вне очереди. Об этом сообщил 5 октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам нацбезопасности в СФО.

«Минобороны России подготовлены изменения в законодательство, предусматривающие внеочередное предоставление жилых помещений военнослужащим, подлежащим увольнению по состоянию здоровья», — цитирует его «РИА Новости».

Также Патрушев сообщил о повышении социальных гарантий инвалидам и ветеранам боевых действий, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Кроме того, в качестве меры по соцзащите семей военнослужащих планируется индексировать выплаты.

Напомним, коронавирусные льготы для бизнеса могут продлить до апреля, но правила поддержки изменят.