43 миллиона долларов за год: названы самые высокооплачиваемые звёзды Голливуда
Фотографии из аккаунта sofiavergara в соцсети Instagram и с сайта wikipedia.org
За год колумбийская артистка заработала 43 миллиона долларов; названы самые высокооплачиваемые артисты Голливуда.
София Вергара признана самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. Колумбийская актриса возглавила соответствующий рейтинг журнала Forbes.
Так, за последний год Вергара, снискавшая популярность после участия в сериале Modern Family, заработала 43 миллиона долларов.
На второй строчке рейтинга расположилась Анджелина Джоли — заработок актрисы составил 35,5 миллиона долларов.
Как отмечает издание, Джоли — единственная актриса в рейтинге, большая часть дохода которой состоит из гонораров за фильмы, а не от выплат стриминговых сервисов.
Замыкает тройку лидеров израильтянка Галь Гадот, недавно исполнившая роль Чудо-женщины и получившая за эту работу наибольшую часть от своего годового заработка, составившего 31,5 миллиона долларов.
Напомним, сегодня Дрю Бэрримор шокировала поклонников признанием в наркотической зависимости.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают