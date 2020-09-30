43 миллиона долларов за год: названы самые высокооплачиваемые звёзды Голливуда

Фотографии из аккаунта sofiavergara в соцсети Instagram и с сайта wikipedia.org

За год колумбийская артистка заработала 43 миллиона долларов; названы самые высокооплачиваемые артисты Голливуда.

София Вергара признана самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. Колумбийская актриса возглавила соответствующий рейтинг журнала Forbes.

Так, за последний год Вергара, снискавшая популярность после участия в сериале Modern Family, заработала 43 миллиона долларов.

На второй строчке рейтинга расположилась Анджелина Джоли — заработок актрисы составил 35,5 миллиона долларов.

Как отмечает издание, Джоли — единственная актриса в рейтинге, большая часть дохода которой состоит из гонораров за фильмы, а не от выплат стриминговых сервисов.

Замыкает тройку лидеров израильтянка Галь Гадот, недавно исполнившая роль Чудо-женщины и получившая за эту работу наибольшую часть от своего годового заработка, составившего 31,5 миллиона долларов.

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