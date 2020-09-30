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Анна Семенович подхватила коронавирус

сегодня 02:37

Фото Instagram

Шоу-дива не госпитализирована; она – дома на карантине.

Анна Семенович рассказала в своём Instagram-аккаунте, что уже неделю находится на домашнем карантине из-за заражения коронавирусом. Домашнее заточение закончится 12 октября. Коронавирус дива перенесла в лёгкой форме.

Семенович призвала своих подписчиков соблюдать правила профилактики: носить медицинские маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию

Напомним, 4 октября от коронавируса скончался основатель бренда Kenzo.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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Теги

коронавирус, звёзды,

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