Анна Семенович подхватила коронавирус
Фото Instagram
Шоу-дива не госпитализирована; она – дома на карантине.
Анна Семенович рассказала в своём Instagram-аккаунте, что уже неделю находится на домашнем карантине из-за заражения коронавирусом. Домашнее заточение закончится 12 октября. Коронавирус дива перенесла в лёгкой форме.
Семенович призвала своих подписчиков соблюдать правила профилактики: носить медицинские маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию
Напомним, 4 октября от коронавируса скончался основатель бренда Kenzo.
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