Беременная девушка пропала в Красноярске

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Девушка отправилась в больницу и перестала выходить на связь; с собой у пропавшей была сумка с документами.

Красноярск всколыхнула новость о пропаже беременной девушки. Пост опубликован на странице местных волонтёров.

23-летняя Регина Шарова ушла в 7 утра в больницу накануне, с тех пор о ней нет никакой информации. Девушка вышла из дома на улице Курчатова и отправилась в поликлинику на улице Киренского.

Приметы пропавшей: рост — 160 см, светло-русые волосы, голубые глаза. Была одета в зелёную кофту, зелёные брюки, салатовую куртку и синие кроссовки. С собой у девушки была серая сумка с документами.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить волонтёрам по номеру 8-950-99–66–066

Напомним, в начале октября в Новосибирске загадочно пропала 17-летняя девушка.