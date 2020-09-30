Более 11 тысячи заражённых коронавирусом: сообщение федерального штаба
Фото pixabay.com
За сутки от коронавируса умерли 188 человек; общее количество заражённых превысило 1,2 млн инфицированных.
За последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 28,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 252 человека.
Москва — 4082
Санкт-Петербург — 411
Московская область — 347
Ростовская область — 253
Нижегородская область — 204
Архангельская область — 187
Воронежская область — 186
Свердловская область — 176
Кемеровская область — 175
Ханты-Мансийский АО — 153
Ставропольский край — 151
Ульяновская область — 149
Ямало-Ненецкий АО — 149
Волгоградская область — 141
Саратовская область — 139
Красноярский край — 137
Мурманская область — 124
Томская область — 121
Оренбургская область — 117
Иркутская область — 116
Самарская область — 115
Алтайский край — 114
Республика Коми — 113
Удмуртская Республика — 106
Республика Крым — 105
Тюменская область — 102
Омская область — 101
Пензенская область — 97
Республика Саха (Якутия) — 97
Краснодарский край — 96
Республика Бурятия — 95
Орловская область — 94
Забайкальский край — 91
Челябинская область — 89
Пермский край — 88
Ленинградская область — 87
Республика Дагестан — 83
Брянская область — 82
Кировская область — 81
Приморский край — 81
Карачаево-Черкесская Республика — 80
Новосибирская область — 78
Хабаровский край — 78
Республика Калмыкия — 77
Калужская область — 75
Курская область — 70
Белгородская область — 67
Ивановская область — 67
Тверская область — 67
Республика Алтай — 67
Костромская область — 65
Калининградская область — 65
Владимирская область — 60
Кабардино-Балкарская Республика — 60
Ярославская область — 58
Новгородская область — 58
Псковская область — 58
Вологодская область — 56
Курганская область — 55
Сахалинская область — 55
Рязанская область — 54
Республика Ингушетия — 53
Тамбовская область — 52
Астраханская область — 49
Республика Хакасия — 49
Липецкая область — 46
Тульская область — 46
Республика Мордовия — 45
Республика Башкортостан — 44
Республика Адыгея — 42
Амурская область — 42
Магаданская область — 41
Республика Тыва — 36
Республика Северная Осетия — 35
Смоленская область — 34
Севастополь — 29
Республика Марий Эл — 28
Чувашская Республика — 28
Камчатский край — 28
Еврейская АО — 28
Республика Карелия — 25
Республика Татарстан — 25
Чеченская Республика — 5
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.
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