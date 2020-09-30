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Более 11 тысячи заражённых коронавирусом: сообщение федерального штаба

сегодня 14:36

Фото pixabay.com

За сутки от коронавируса умерли 188 человек; общее количество заражённых превысило 1,2 млн инфицированных.

За последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 28,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 252 человека.

🔸 Москва — 4082
🔸 Санкт-Петербург — 411
🔸 Московская область — 347
🔸 Ростовская область — 253
🔸 Нижегородская область — 204
🔸 Архангельская область — 187
🔸 Воронежская область — 186
🔸 Свердловская область — 176
🔸 Кемеровская область — 175
🔸 Ханты-Мансийский АО — 153
🔸 Ставропольский край — 151
🔸 Ульяновская область — 149
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 149
🔸 Волгоградская область — 141
🔸 Саратовская область — 139
🔸 Красноярский край — 137
🔸 Мурманская область — 124
🔸 Томская область — 121
🔸 Оренбургская область — 117
🔸 Иркутская область — 116
🔸 Самарская область — 115
🔸 Алтайский край — 114
🔸 Республика Коми — 113
🔸 Удмуртская Республика — 106
🔸 Республика Крым — 105
🔸 Тюменская область — 102
🔸 Омская область — 101
🔸 Пензенская область — 97
🔸 Республика Саха (Якутия) — 97
🔸 Краснодарский край — 96
🔸 Республика Бурятия — 95
🔸 Орловская область — 94
🔸 Забайкальский край — 91
🔸 Челябинская область — 89
🔸 Пермский край — 88
🔸 Ленинградская область — 87
🔸 Республика Дагестан — 83
🔸 Брянская область — 82
🔸 Кировская область — 81
🔸 Приморский край — 81
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 80
🔸 Новосибирская область — 78
🔸 Хабаровский край — 78
🔸 Республика Калмыкия — 77
🔸 Калужская область — 75
🔸 Курская область — 70
🔸 Белгородская область — 67
🔸 Ивановская область — 67
🔸 Тверская область — 67
🔸 Республика Алтай — 67
🔸 Костромская область — 65
🔸 Калининградская область — 65
🔸 Владимирская область — 60
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 60
🔸 Ярославская область — 58
🔸 Новгородская область — 58
🔸 Псковская область — 58
🔸 Вологодская область — 56
🔸 Курганская область — 55
🔸 Сахалинская область — 55
🔸 Рязанская область — 54
🔸 Республика Ингушетия — 53
🔸 Тамбовская область — 52
🔸 Астраханская область — 49
🔸 Республика Хакасия — 49
🔸 Липецкая область — 46
🔸 Тульская область — 46
🔸 Республика Мордовия — 45
🔸 Республика Башкортостан — 44
🔸 Республика Адыгея — 42
🔸 Амурская область — 42
🔸 Магаданская область — 41
🔸 Республика Тыва — 36
🔸 Республика Северная Осетия — 35
🔸 Смоленская область — 34
🔸 Севастополь — 29
🔸 Республика Марий Эл — 28
🔸 Чувашская Республика — 28
🔸 Камчатский край — 28
🔸 Еврейская АО — 28
🔸 Республика Карелия — 25
🔸 Республика Татарстан — 25
🔸 Чеченская Республика — 5

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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