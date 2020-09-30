Более 11 тысячи заражённых коронавирусом: сообщение федерального штаба

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За сутки от коронавируса умерли 188 человек; общее количество заражённых превысило 1,2 млн инфицированных.

За последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 28,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 252 человека.



Москва — 4082

Санкт-Петербург — 411

Московская область — 347

Ростовская область — 253

Нижегородская область — 204

Архангельская область — 187

Воронежская область — 186

Свердловская область — 176

Кемеровская область — 175

Ханты-Мансийский АО — 153

Ставропольский край — 151

Ульяновская область — 149

Ямало-Ненецкий АО — 149

Волгоградская область — 141

Саратовская область — 139

Красноярский край — 137

Мурманская область — 124

Томская область — 121

Оренбургская область — 117

Иркутская область — 116

Самарская область — 115

Алтайский край — 114

Республика Коми — 113

Удмуртская Республика — 106

Республика Крым — 105

Тюменская область — 102

Омская область — 101

Пензенская область — 97

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Краснодарский край — 96

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Пермский край — 88

Ленинградская область — 87

Республика Дагестан — 83

Брянская область — 82

Кировская область — 81

Приморский край — 81

Карачаево-Черкесская Республика — 80

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Белгородская область — 67

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Тверская область — 67

Республика Алтай — 67

Костромская область — 65

Калининградская область — 65

Владимирская область — 60

Кабардино-Балкарская Республика — 60

Ярославская область — 58

Новгородская область — 58

Псковская область — 58

Вологодская область — 56

Курганская область — 55

Сахалинская область — 55

Рязанская область — 54

Республика Ингушетия — 53

Тамбовская область — 52

Астраханская область — 49

Республика Хакасия — 49

Липецкая область — 46

Тульская область — 46

Республика Мордовия — 45

Республика Башкортостан — 44

Республика Адыгея — 42

Амурская область — 42

Магаданская область — 41

Республика Тыва — 36

Республика Северная Осетия — 35

Смоленская область — 34

Севастополь — 29

Республика Марий Эл — 28

Чувашская Республика — 28

Камчатский край — 28

Еврейская АО — 28

Республика Карелия — 25

Республика Татарстан — 25

Чеченская Республика — 5



Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.