Болеть нельзя любить: как семейной жизни новосибирцев может мешать «щитовидка»

Фото предоставлено компанией «Гемотест»

Состояние щитовидной железы редко приходит на ум в качестве причины плохого самочувствия и конфликтов – традиционно это списывается на стресс.

«Щитовидку» можно назвать ещё одним «мозгом» нашего тела – этот орган контролирует обмен веществ и энергии в каждой клетке и находится в шее, под гортанью.

Сложно назвать то, на что щитовидная железа не влияет: от её здоровья зависят умственные способности, сон, аппетит, состояние кожи и волос, вес, физическая активность, прочность костей и скелета, работа сердца, половое развитие, а также способность женщины выносить и родить здорового ребёнка.

К её здоровью редко относятся всерьёз, но её заболевания достаточно коварны, поскольку проявляют себя не сразу. Если вы без видимых причин стали есть больше, спать хуже и утомляться быстрее, несмотря на полноценный отдых, то виновницей этого может быть именно «щитовидка». Регулярная профилактика особенно рекомендуется женщинам: щитовидная железа у них болеет намного чаще.

До 31 октября во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займёт всего 1 день. В состав комплекса входит исследование трёх гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены – взятие биоматериала оплачивается отдельно. Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

Расшифровать результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 – звонок бесплатный по всей России.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Новосибирске:

просп. Красный, 161

просп. Морской, 16

Богдана Хмельницкого, 22

Гоголя, 38

Сибиряков-Гвардейцев, 34

Станиславского, 17

Тюленина, 8