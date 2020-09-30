Большую часть коронавирусных ограничений хотят вернуть в Алтайском крае

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В Алтайском крае предложили вернуть большинство ограничений, которые действовали ранее из-за коронавируса; инициатива возникла после того, как заболевать COVID-19 в регионе стали чаще.

Роспотребнадзор Алтайского края предложил региональному оперштабу вернуть большую часть ограничений, которые действовали в первые месяцы пандемии коронавируса. Это объясняется ростом количества заболевших и недостаточным количеством коек для инфицированных. О таком решении ведомства сообщили местные СМИ.

Свободный коечный фонд в регионе составляет 31,6%, по данным Роспотребнадзора. При этом рост заболеваемости продолжается и становится больше пациентов с клиническими проявлениями коронавируса.

Проведение массовых мероприятий в закрытых помещений тоже предлагается запретить. Помимо этого, в ведомстве хотят обязать школьников носить маски во время занятий; приостановить деятельность ТЦ; ограничить оказание плановой медицинской помощи; перевести сотрудников из офиса на удалённый режим работы.

О том, когда обсуждение предложения состоится, неизвестно.

Напомним, 2 октября администрация района в Алтайском крае вынужденно закрылась на карантин из-за случаев заражения в коллективе.