Дату начала школьных каникул в Новосибирской области назвал министр образования

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Школьники в Новосибирской области пойдут на каникулы в третьей декаде октября; власти не исключают, что перерыв в учёбе придётся продлить до двух недель.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук не исключил, что осенние каникулы для школьников в регионе буду продлены до двух недель. На отдых детей планируют отправить в 30-х числах октября. Об этом глава ведомства рассказал 6 октября на пресс-подходе.

«Каникулы, как и планировалось, будут в третьей декаде октября. Возможно, в зависимости от ситуации, мы сделаем их одновременно во всех образовательных учреждения и продлим до двух недель», — сказал министр.

По словам Федорчука, пока заболеваемость ковидом среди школьников контролируемая — вспышек и очагов нет. Сейчас под наблюдением находятся учащиеся 119 классов в регионе.