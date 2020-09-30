Дело убившего бывшую жену новосибирца передано в суд

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Уголовное дело в отношении новосибирца, который убил свою бывшую жену, передано в суд; пара не могла договориться, кому достанется ребёнок.

Дело в отношении Буслаева, убившего свою бывшую жену, передано в Советский районный суд Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина не смог договориться с супругой о деталях развода и заподозрил её в измене. Уточняется, что бывшая пара не смогла достигнуть соглашения о том, кому достанется их дочь. После этого Буслаев убил свою бывшую жену.

«Н. Буслаев, действуя умышленно и целенаправленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения физической боли и смерти потерпевшей и желая их наступления, совершил убийство, то есть умышленное причинение смерти потерпевшей».

Судебное заседание по делу Буслаева назначено на 9 октября.

Напомним, 29 сентября бывший зек убил свою девушку в день регистрации брака в Новосибирске.