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Депутат из Новосибирска заразился коронавирусом

сегодня 17:02

Со страницы Якова Новосёлова в Facebook

Яков Новосёлов госпитализирован в инфекционную больницу; депутат рассказал, что чувствует себя хорошо и похвалил врачей.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Яков Новосёлов заразился коронавирусом. Информацию сам депутат подтвердил в беседе с Сиб.фм.

Некоторое время назад Новосёлов почувствовал недомогание и высокую температуру. Сразу же принял решение изолироваться от семьи, чтобы никого не заразить. Какой-то период лечился самостоятельно, затем обратился к врачам и попал в инфекционную больницу.

«Сейчас чувствую себя хорошо, врачи лечат прекрасно. Дают препараты, которые хорошо помогают. Послезавтра сделают тест, буду ждать результатов», — рассказал Яков Новосёлов Сиб.фм.

Напомним, ранее коронавирус выявили у министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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