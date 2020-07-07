Депутат из Новосибирска заразился коронавирусом
Со страницы Якова Новосёлова в Facebook
Яков Новосёлов госпитализирован в инфекционную больницу; депутат рассказал, что чувствует себя хорошо и похвалил врачей.
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Яков Новосёлов заразился коронавирусом. Информацию сам депутат подтвердил в беседе с Сиб.фм.
Некоторое время назад Новосёлов почувствовал недомогание и высокую температуру. Сразу же принял решение изолироваться от семьи, чтобы никого не заразить. Какой-то период лечился самостоятельно, затем обратился к врачам и попал в инфекционную больницу.
«Сейчас чувствую себя хорошо, врачи лечат прекрасно. Дают препараты, которые хорошо помогают. Послезавтра сделают тест, буду ждать результатов», — рассказал Яков Новосёлов Сиб.фм.
Напомним, ранее коронавирус выявили у министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского.
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