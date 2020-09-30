Диетолог назвала главный миф о вреде кофе

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Диетолог не считает кофе вредным для организма; при покупке нужно учитывать сорт зерен и степень помола.

Мнение о пагубном воздействии кофе на организма человека является заблуждении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание ABC.

Нутрициолог Клаудия Брассеско считает, что умеренное потребление кофе оказывает на организм положительное влияние.

По её словам, кофе улучшает чувствительность к инсулину, усиливает защитный эффект против сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, снижает риск развития цирроза печени и некоторых онкологических заболеваний (рак печени или простаты).

Также, по её мнению, полезные свойства кофе зависят от сорта зёрен. При покупке нужно обращать внимание на сорт, степень обжарки и помола зерна.

Самым полезным сортом кофе диетолог назвала арабику. Также Брассеко предостерегла от покупки молотого кофе, поскольку в нём могут содержаться ингредиенты «неизвестного происхождения».

Оптимальным количеством напитка в сутки она назвала 100-400 миллиграммов кофеина в день.

Напомним, учёные рассказали, почему нельзя начинать день с кофе.