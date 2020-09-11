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Доктор Мясников оказался безграмотнее Малышевой

сегодня 16:07

Фото @drmyasnikov.ru

Доктор Мясников оказался безграмотнее Малышевой; у врача явно прослеживаются проблемы в русском языке с простейшей постановкой ударений.

Блогер и по совместительству учитель русского языка Татьяна Гартман решила разобрать ошибки, которые допускают в устной речи известные российские ведущие. Результаты педагог разместила в своём блоге.

И начать девушка решила с телеврачей — Елены Малышевой и Александра Мясникова. Выяснилось, что ведущая Первого канала обошла своего коллегу с «России 1» со счётом 4:2.

«В отличие от Мясникова, Малышева правильно ставит ударение в словах «болей» — оно должно оставаться на корне, «железу» — оно падает на последний слог, а также не путает паронимы «одеть» и «надеть», — пишет Гартман.

Блогер добавила, что у Мясникова очевидны проблемы с постановкой ударений. При этом оба доктора неправильно ставят ударение в словах «коклюш», «начался» и «томография».

Напомним, ранее доктор Александр Мясников призвал россиян радоваться росту числа заражённых коронавирусом.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

русский язык
Малышева
доктор Мясников

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