Дом на миллион, 200 тысяч за рекламу и 249 млн на переселенцах: три самых громких уголовных дела в отношении чиновников мэрии Новосибирска

Коллаж Сиб.фм

В отношении двух чиновников мэрии – одного бывшего и другого действующего – возбуждено уголовное дело. Оно связано с ЖК «Новомарусино» и ЖК «Рихард», которые предназначались для переселения из ветхого жилья, однако так и не были достроены. На фоне этого Сиб.фм решил вспомнить, кто из чиновников городской администрации становился фигурантом дел в этом году.

Незаконно построенный дом, подозрение в мошенничестве и взятка

В марте 2020 года силовики задержали бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии 42-летнего Романа Сальникова. В отношении него было возбуждено дело о мошенничестве. Задержанию предшествовала череда обысков в кабинетах мэрии, которые, как выяснилось позже, были связаны с незаконно построенным домом в Дзержинском районе, который при помощи административного ресурса пытались «отмыть».

Ранее Сиб.фм подробно рассказывал о деталях этого уголовного дела. Известно, что речь тогда шла о частном доме на улице Сурикова, который, согласно материалам уголовного дела, построили некие Александр Ефимов со своей супругой Светланой Ефимовой. В марте 2018 года мэрия подала иск к собственникам дома – там посчитали, что он построен незаконно. Судебное разбирательство длилось несколько месяцев, а 10 июля Дзержинский районный суд признал, что часть дома действительно возведена с нарушениями.

Также в судебных актах сказано, что была вторая причина: к дому было пристроено нежилое помещение, которое использовалось для технического обслуживания автомобилей на коммерческой основе. Для ведения подобной деятельности необходимо разрешение и соблюдение определённой санитарной зоны, чего собственники тоже не сделали. Суд полностью удовлетворил иск мэрии к Ефимовым и обязал их в течение месяца снести незаконную постройку. В случае, если они не согласились бы снести её сами, то администрация города могла бы сделать это самостоятельно.

В то же время, считает следствие, произошло преступление. Как сообщили Сиб.фм источники в силовых структурах, собственник незаконно построенного дома Ефимов решил обратиться за помощью в легализации постройки к представителю городской администрации. По его замыслу, чиновник должен был выступить посредником между Ефимовым и вышестоящим руководством. По версии следствия, собственник передал ему 1 миллион рублей, а также мобильный телефон стоимостью почти 50 тысяч. Однако впоследствии никаких действий с домом проведено не было, а Ефимов обратился с заявлением в полицию по факту мошенничества, когда сумел сам урегулировать вопрос с постройкой. О ходе расследования этого уголовного дела не сообщается.

Реклама и снова взятка

В конце сентября стало известно о задержании главы комитета по рекламе и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни. Первые несколько часов силовики не разглашали никаких подробностей по делу, однако позже, 26 сентября, суд избрал для чиновника меру пресечения в виде ареста.

Тогда же стало известно, что Лобыню подозревают в получении взятки в крупном размере.

«По версии следствия, 14 сентября 2020 года представитель одной из организаций обратилась к чиновнику мэрии с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. В целях получения положительного решения последний сообщил, что необходимо перечислить на расчётный счёт подконтрольной ему организации денежные средства в размере 200 тысяч рублей. На следующий день после перечисления денежных средств подозреваемый подписал разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Жилищно-уголовные вопросы

Сегодня, 6 октября, в отношении бывшего начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дмитрия Рыбалко, а также нынешнего главы ведомства Дениса Ковалёва возбудили уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

Согласно версии следствия, с апреля по декабрь 2016 года мэрия Новосибирска заключила договоры о приобретении квартир с застройщиками микрорайонов «Новомарусино» и «Рихард». Жильё предназначалось для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Муниципалитет купил квартиры в домах на улице Большой и в доме на улице Зорге. Чиновники перечислили деньги в сумме более 249 млн рублей на счета застройщиков. Хотя по закону должны были внести аванс в размере не более 30 % от цены.

Затем застройщики обанкротились, а дома достроены не были. Не ведётся строительство жилья для переселенцев и сейчас. Действия чиновников повлекли ущерб для бюджета в 202 млн рублей.

Вопросы к Дмитрию Рыбалко были и ранее. В феврале 2019 года чиновник уволился с должности начальника управления по жилищным вопросам мэрии — ему были предъявлены претензии со стороны Контрольно-счётной палаты Новосибирской области. Рыбалко работал в мэрии Новосибирска с 2012 года. Через год перешёл в администрацию губернатора Новосибирской области и правительство Новосибирской области. В 2014 году возглавил управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска.