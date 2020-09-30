Дорогу в Чулым отремонтировали по нацпроекту в Новосибирской области

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

В Новосибирской области сдан крупнейший дорожный объект; благодаря отремонтированной дороге транспорт пойдёт в Чулым, минуя железнодорожный переезд.

В Новосибирской области под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства региона сдан в эксплуатацию один из крупнейших объектов национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКАД) 2020 года в Чулымском районе – «Подъезд к г. Чулыму». Новая дорога, пропускающая в населённый пункт основной объём товаров первой необходимости, повысит комфорт жителей при въезде и выезде из города – она позволит транспорту миновать железнодорожный переезд, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» прокомментировал губернатор Андрей Травников.

Проекты, которые реализуются в регионе с участием федеральных средств, находятся на особом контроле, подчеркнул глава региона. «В этом году в рамках БКД 2.0 мы приведём в нормативное состояние почти двести километров автомобильных дорог. Хорошие дороги в районах области — необходимое условие развития региона с большой территорией, с протяжённой дорожной сетью. Федеральный центр серьезно помогает нам в развитии этой сети: ведь нацпроект позволяет приводить в нормативное состояние дороги не только столичной — новосибирской — агломерации, но и районов области. Только в этом году в рамках проекта «Дорожная сеть» предусмотрено выделение семи миллиардов рублей, из них четыре — из федерального бюджета. Именно поэтому особенно важно все работы по приведению наших дорог в нормативное состояние выполнять с высоким качеством, со строгим соблюдением обозначенных сроков: чтобы и в дальнейшем регион мог рассчитывать на выделение средств», — отметил Андрей Травников.

Также губернатор поблагодарил строителей: работать в этом году им пришлось в особых условиях пандемии, но дорожники не сбавляли темп, не выбились из графика. А соблюдение всех необходимых санитарных норм позволило обеспечить стабильное выполнение работ подрядными организациями.

Приёмочную комиссию на объекте БКАД «Подъезд к г. Чулыму» 6 октября провёл заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий. Он проверил качество выполненного ремонта на объекте и подчеркнул важность и высокую социальную значимость нового объекта в Чулымском районе.

«До 80 % трафика легкового автотранспорта, грузового транспорта, занимающегося перевозкой сельхозпродукции, строительных материалов, продуктов питания, проходит через данную автомобильную дорогу. По областной автомобильной дороге «Подъезд к г. Чулыму» в Чулымский район Новосибирской области завозится основной объём товаров первой необходимости. Кроме того, жители района теперь смогут выезжать из своего города и въезжать в него, минуя железнодорожный переезд», – отметил Сергей Ставицкий.

В минтрансе региона сообщили, что протяжённость отремонтированного участка дороги «Подъезд к г. Чулыму», построенной в конце 1980-х годов в период строительства путепровода через железную дорогу, составляет 3,3 км. На объекте в 2020 году по нацпроекту БКАД выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетона, восстановлено дорожное основание на участках пучинообразований, также произведено обустройство автомобильной дороги. На подъезде к г. Чулыму появилось новое барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесена разметка из термопластика. Стоимость всех выполненных работ составила больше 70 млн рублей.

Всего в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет приведено в нормативное состояние 196 км. На данный момент введено в эксплуатацию 55 объектов из 88. 7 объектов останутся переходящими. Объём финансирования, предусмотренный региональным проектом «Дорожная сеть (Новосибирская область)», – 7,08 млрд рублей. Из них 4,01 млрд рублей – средства федерального бюджета, 2,40 млрд рублей – средства областного бюджета, 670,0 млн рублей – средства местного бюджета.

Напомним, дорогу к ледовой арене Новосибирска введут в строй в 2022 году.