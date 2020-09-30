Дорожники готовы к дождям и снегу в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Дорожные службы подготовились к переменам погоды в Новосибирске; подрядные организации подготовили спецтехнику и противогололёдные материалы.

Перемены погоды не застанут врасплох дорожные службы Новосибирской области. Подрядчики уже подготовили спецтехнику для борьбы с мокрым снегом и заморозками. Об этом сообщила пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог.

«Согласно прогнозам синоптиков, со среды ожидаются дожди, мокрый снег и заморозки. Дорожные службы НСО готовы к устранению возможных последствий непогоды», – говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что подрядные организации, которые занимаются содержанием дорог, уже подготовили противогололёдные материалы, чтобы при необходимости обрабатывать опасные участки.

В управлении напомнили, что новосибирцы могут сообщить о затруднениях на дорогах и опасных участках в диспетчерскую службу.

«Номер телефона 730 для абонентов МТС и 89139490030 для абонентов других сотовых сетей. Также в каждой подрядной организации сформированы службы, которые будут дежурить в круглосуточном режиме на дорогах и оказывать помощь водителям и пассажирам», – написала пресс-служба.

Также новосибирских водителей попросили заменить летнюю резину на зимнюю, а при движении по дорогам сохранять осторожность и соблюдать скоростной режим.

Напомним, по данным сервисов погоды, снег в Новосибирске будет идти три дня подряд.