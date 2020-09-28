Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Дорожники отремонтировали надземные переходы в Оби

сегодня 15:05

Фото пресс-центра Управления автомобильных дорог Новосибирской области

Работы по ремонту ступеней надземных пешеходных переходов в городе Оби завершены; дорожники утверждают, что новая конструкция является травмобезопасной.

Дорожники закончили работы по ремонту надземных пешеходных переходов на остановках «Переезд» и «Больница» в городе Оби. В ходе работ изменена конструкция ступеней, и теперь они стали менее травмоопасны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе работ изменена конструкция ступеней, конструктивные особенности которых ранее доставляли большие неудобства пользователям из-за наличия металлического окаймляющего уголка, создающего угрозу безопасности пешеходов из-за скользкости в зимний период», – пишет пресс-служба.

Отмечается, что ранее Управление автомобильных дорог Новосибирской области уже принимало меры для того, чтобы сделать лестницы безопаснее. Для этого устанавливались противоскользящие профили. Но так как в них находятся алюминиевые детали, их несколько раз демонтировали и сдавали в пункты приёма цветных металлов.

«Новая конструкция ступеней является травмобезопасной и вандалоустойчивой. Подрядной организацией выполнены работы по разборке асфальтобетонного покрытия ступеней и промежуточных площадок лестничных сходов с последующим их бетонированием. Установлены новые металлические элементы окаймления, которые выполняют функцию несъёмной опалубки и не выходят на горизонтальную плоскость ступеней», – говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, на переустройство ступеней и промежуточных площадок было потрачено 450 тысяч рублей. Общая площадь – 255 квадратных метров.

Напомним, в конце сентября стали известны новые сроки ремонта дворов в Новосибирске.

Автор:
Денис Калин

0

Теги

Обь

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

73211
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
31063
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
31001
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30591
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
22831
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22407
Губернатор Андрей Травников открыл в Новосибирске региональный центр волейбола
21051
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение