Друг-человек: в Новосибирске гуманно решают проблему бродячих животных

Как бездомные собаки получают шанс найти новых хозяев

Фото Центра по проблемам домашних животных

На улицах Новосибирска живут тысячи бездомных собак и кошек. Специалисты городского центра по проблемам домашних животных рассказали Сиб.фм, как стараются уменьшить их количество и какие методы для этого используют.

Счастье на трёх лапах

Это Малыш, в приюте он числился под номером 50. Теперь у бездомного пса появилась хозяйка и новое имя – Рэм. Он счастливо скачет на своих трёх лапах. Ещё бы – ведь в его жизни случилась любовь с первого взгляда...

Ещё совсем недавно биография пса могла пополнить списки трагических историй брошенных животных. Специалисты Новосибирского центра по проблемам домашних животных подобрали Малыша на улице. Тогда он был ещё четверолапым, но никому не нужным. Пёс был подавлен. Не проявлял интереса ни к людям, ни к еде.

«Тосковал по хозяину, было видно, что собака социальная: и к поводку приучена, и к машине. А владелец... Может, умер, а может, просто выбросил друга. Такое, увы, не редкость», – рассказывает начальник отдела содержания животных МКУ «НЦПДЖ» Олег Воробьёв.

На лапе у собаки обнаружили большую шишку. Обследование показало – собака серьёзно больна. Остеосаркома, а проще — рак кости. Лапу ампутировали. Парень заметно взбодрился, он больше не смотрел на мир обречённо: сначала ушла боль физическая, а после и душевная. Ведь в его жизни появились заботливые люди – работники центра. Они учили ходить на трёх лапах и подыскивали новому питомцу хозяина. А нашлась хозяйка. Да непростая – руководитель Центра социализации животных. Трёхлапый покорил сердце девушки сразу. Теперь они – семья.

«Этот пёс мне всю душу просмотрел, — вспоминает Наталья. — Я вообще-то заехала туда, чтобы сфотографировать щенков для пристроя. А тут он. Сначала я даже не заметила, что он трёхлапый. А вот то, что пёс мой, сразу поняла. Твердолобый, неласковый, с характером. Всё, как я люблю. У меня дома ещё три собаки. Всем по 6-7 лет. Так он всех построил. Собаки послушнее стали. Вместе нам легче».

В Новосибирском центре по проблемам домашних животных волонтёры – частые гости. Их помощь бесценна. И с уборкой подсобят, и с кормом, и, главное, помогают пристроить питомцев. Отдать хвостатого в добрые руки непросто. Во-первых, очереди из желающих нет. Животное в доме – это дорого и хлопотно. Во-вторых, не каждому можно доверить питомца. МКУ «НЦПДЖ» — учреждение муниципальное, и все его специалисты строго следят за соблюдением ФЗ № 498 «Об ответственном обращении с животными».

В 2020 году благодаря специалистам центра 293 собаки и кошки были возвращены хозяевам или нашли новый дом.

«Любому желающему мы питомца не отдадим. Да, мы работаем с животными без владельцев, но как только собака попала с улицы к нам, мы несём за неё ответственность, — рассказывает директор МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» Светлана Слесарёва. — Есть строгий регламент процедуры передачи животного в частные руки. Он прописан на наших страницах в социальных сетях. Мы анкетируем претендента. Смотрим, что за человек, в какие условия забирает животное. Нас волнует дальнейшая судьба питомца. Пусть он лучше останется в Центре, чем попадёт к дурному человеку».

Светлана Слесарёва — зоозащитник с большим опытом. С новым руководителем работа центра с волонтёрами стала более эффективна и приносит свои плоды, люди знают, что происходит с животными после отлова на улицах. На страницах в социальных сетях специалисты центра рассказывают о судьбах питомцев, о том, как заботятся о них и подыскивают им новые семьи, с какими проблемами сталкивается организация, о помощи волонтёров.

Сегодня в Новосибирске работает около 10 крупных частных приютов для животных. В них содержится порядка 2000 особей. Количество бродячих собак, живущих на улице, неизвестно. В Новосибирске такую статистику никто никогда не вёл.

Гуманный подход

Обитатели вольеров МКУ «НЦПДЖ» условно делятся на три группы.

Первая – потеряшки. Если хозяин объявится, питомца ему отдадут. Конечно, если тот покажет документы на животное, паспорт прививок или фотографии с ним.

Если хозяин объявится, питомца ему отдадут. Конечно, если тот покажет документы на животное, паспорт прививок или фотографии с ним. Вторая – животные, которых владельцы сами сдают в центр. Из-за агрессии или бешенства.

Из-за агрессии или бешенства. Третья – найдёныши. С ними работы больше всего. Их стараются пристроить. Или оставляют жить в центре.

Каким бы путём животное ни попало в МКУ «НЦПДЖ», сначала его ждёт карантин. 10 дней изоляции необходимы, чтобы избежать распространения заболеваний. Новичка обязательно осматривает врач. После обработки от экто- и эндопаразитов найдёнышу поставят прививки и обязательно кастрируют его. И только потом чипируют, а после, если собака не агрессивна по отношению к людям и своим сородичам, выпустят туда, где нашли. Никакой эвтаназии. С 2019 года она запрещена. Вопреки расхожему мнению обывателей, стерилизация животных и возврат их на место обитания – самый гуманный, а главное, законный метод регулирования популяции бездомных животных.

«Мы живём в правовом государстве и обязаны соблюдать действующие законы. МКУ «НЦПДЖ» как исполнитель услуг в части обращения с животными без владельца не исключение. С 1 января 2020 года вступили в действие положения ФЗ №498 «Об ответственном обращении с животными». В соответствии с пунктом 8, части 1, статьи 5, пунктом 2 части 1, статьи 7, частью 7 статьи 18, возможен только возвратный метод изъятия животных без владельца. Выпускать запрещено на территориях дошкольных и школьных учебных заведений, объектах здравоохранения. Важный момент – запрещено выпускать агрессивные особи», — комментирует директор муниципального казённого учреждения города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» (МКУ «НЦПДЖ») Светлана Слесарёва.

Как работает возвратный метод?

Есть такое понятие, как ёмкость среды, а собаки – животные территориальные. Уберёшь с какого-то участка одну собаку, на смену ей обязательно придёт другая. И не просто придёт. А начнет плодиться. Новая стая – новые «собачьи свадьбы». Это уже закон природы. А значит, на свет появятся новые, никому не нужные щенки. В былые времена животных истребляли. И это только усугубляло проблему. Теперь же пошли по гуманному пути. Он оказался куда действенней. Стерильную особь возвращают в стаю. Потомства собака не даст, но и других на свою территорию не пустит. По-научному это так называемое состаривание стаи. Так, естественным путём популяция бродячих собак будет сокращаться.

Опыт Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода показал – метод эффективен: через 3-4 года популяция стабилизируется, через 5-7 лет её численность снижается.

Успешно работает такая практика и в Новосибирске. Но пока локально, лишь на некоторых территориях. В основном это промышленные зоны, склады, производственные базы. Там с помощью волонтёров численность собак регулируется. Животные живут спокойно, вреда не приносят.

Найти четвероного друга для семьи можно в Новосибирском центре по проблемам домашних животных по адресу: Северный проезд, 9/4.

Впрочем, по словам Светланы Слесарёвой, ни Новосибирский центр по проблемам домашних животных, ни многочисленные частные приюты проблему хвостатых беспризорников не решат до тех пор, пока не поменяется сознание людей. Именно нерадивые владельцы – главный источник проблемы. Животных не стерилизуют, теряют и, что самое страшное, подчас просто выбрасывают на улицу. Никакой закон не в силах сделать человека милосердным. А ведь, как писал Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили.