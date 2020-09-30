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"Это унизительно": члены профсоюза пожаловались на оклады учителей Забайкалья

сегодня 19:21

Фотографии с сайта pixabay.com

Оклад школьного учителя в Забайкалье составляет 7,2 тысячи рублей; зарплата учителей слишком низкая, не смотря на районный коэффициент.

Представитель профсоюза образования из Краснокаменского района Забайкалья 6 октября на трёхсторонней комиссии по проблеме безработицы назвала унизительным оклад школьного учителя в 7,2 тысячи рублей.

По её словам, в регионе зарплата учителя вместе с районным коэффициентом меньше, чем в субъектах, где нет этой надбавки.

Также она отметила, что в Забайкалье на одного ученика в год выделяется 30 тысяч рублей. Исходя из этой суммы и формируются зарплаты учителей. Для сравнения, на московских учеников выделяется по 100-120 тысяч рублей в год.

Напомним, вчера были названы российские города с самыми высокими зарплатами.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

школа
профсоюзы
жалобы
зарплата
Забайкалье
учителя

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