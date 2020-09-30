Ежедневный труд и фантастический свет: закулисье Новосибирского театра оперы и балета

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Театральная жизнь Новосибирска вновь активизировалась. В этом сезоне поклонников балета и оперы ждут несколько удивительных премьер в НОВАТе. Фотокорреспонденту Сиб.фм Густаво Зырянову удалось побывать на финальной репетиции балета «Баядерка» и на ежедневных занятиях артистов.

В сентябре Новосибирский театр оперы и балета открыл свои двери для зрителей. Новый 76-й театральный сезон начался с премьеры оперы «Иоланта» и продолжился балетом «Баядерка», который представил прославленный хореограф Начо Дуато.

Фотокорреспондет Сиб.фм Густаво Зырянов запечатлел подготовку артистов балета и музыкантов оркестра.

Любая танцевальная история начинается с маленьких шажков. Так и артисты балета каждый день проводят классы, на которых выполняют основные экзерсисы (плие, адажио, вращения и др.)

Экзерсисы направлены на развитие силы мышц, эластичности связок, устойчивости и правильной координации движений.

Артисты выполняют одинаковый и для солистов, и для кордебалета комплекс упражнений. Однако каждый день набор экзерсисов разный.

Педагоги стараются составлять собственную программу балетного класса.

Перед выпуском спектакля проходит череда репетиций. Густаво Зырянов присутствовал на финальной.

Балет «Баядерка» рассказывает о любви храмовой танцовщицы и знатного воина.

Заглавную партию в постановке исполняет прима-балерина НОВАТа Ольга Гришенкова. Она играет Никию, которой не дают воссоединиться с её подлинным возлюбленным.

По словам постановщика балета Начо Дуато, он сделал представление ещё более напряжённым и драматичным по сравнению с классическим версиями. При этом режиссёр использовал реальные элементы индийской культуры, чтобы «с их помощью сделать яркую оправу для танца».

Музыканты оркестра также активно готовятся к премьерам.

Дирижёром «Баядерки» стал маэстро Карен Дургарян.

Под его руководством в НОВАТе выпущено уже больше пяти постановок.

Кроме грандиозных спектаклей в НОВАТе можно увидеть костюмы, которые использовались в уже прошедших постановках. В музейном фонде театра хранится множество экземпляров, а некоторые из них выставлены в коридорах.

Наступающая зима — лучшее время, чтобы познакомиться с театральными премьерами Новосибирска.