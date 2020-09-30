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ФК «Новосибирск» – «Волга»: время матча

сегодня 07:01

Фото пресс-центров ФК «Волна» и «Динамо-Барнаул»

Новосибирская футбольная команда сыграет с «Волгой» из Ульяновска сегодня, 6 октября; матч стартует в 21:00.

ФК «Новосибирск» предстоит матч с «Волгой» из Ульяновска сегодня, 6 октября, в 21:00. Игра для сибиряков будет выездной, и команды встрется на стадионе «Труд».

Предыдущими соперниками новосибирцев были «Волна» (1:0) и «Динамо-Барнаул» (3:0). Сибиряки не проиграли ни одной игры в Первенстве ПФЛ сезона 2020/21. Команда делит первое место с «Тюменью». Оба клуба набрали 22 очка.

Футбольный клуб «Волга» в двух предыдущих турах играл с «Оренбургом» (2:1) и «Динамо-Барнаул» (0:1). Команда отстаёт от «Новосибирска» на три очка и занимает четвёртое место в таблице.

Напомним, по календарю в октябре новосибирская команда сыграет всего пять матчей.

Автор:
Денис Калин

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Теги

футбол
фк "Новосибирск"
ПФЛ

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