Галина Юзефович приедет в Новосибирск читать Тотальный диктант

Из открытых источников

Известный литературный критик приедет в Новосибирск на Тотальный диктант; акция по проверке грамотности пройдет 17 октября.

Тотальный диктант в Новосибирск приедет прочитать известный литературный критик Галина Юзефович. Об этом сообщили организаторы традиционной акции по проверке грамотности.

Юзефович прочитает текст Тотального диктанта на площадке кинотеатра «Победа» 17 октября. Также ожидается, что будет организована встреча литературного критика с (По)читателями.

В 2020 году Тотальный диктант должен был пройти 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса традиционную акцию по проверке грамотности перенесли на 17 октября.

Напомним, Тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности, она была придумана филологами в Новосибирске. Теперь же акция международная, в ней принимают участие люди со 150 стран мира.